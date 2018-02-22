ПРАВМЕДИА: вебинар «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в РК»

Вебинар состоится 27 февраля 2018 года в 11:00 по времени Астаны.

В январе 2018 года Президент подписал указ об образовании в каждой из 14 областей РК специализированных следственных судов. В полномочия следственных судьей входит санкционирование следственных действий. По замыслу законодателя это должно обеспечить баланс между обвинением и защитой в суде.

Настала пора разобраться, кто такой следственный судья и в чем заключаются особенности осуществления им своих полномочий.

Об этом и поговорим на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в Республике Казахстан».

Вебинар состоится 27 февраля 2018 года в 11:00 по времени Астаны.

Ведущий - Алимов Олжас, преподаватель Учреждения «Центрально-Азиатский Университет», начальник юридического отдела «ЦАУ», директор ТОО «Олжас и Партнеры», магистр юридических наук.

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Фото: BNews.kz