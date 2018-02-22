Минэнерго РК сформирует "энергетический пул" журналистов

Срок подачи заявок, резюме и творческих работ – до 20 марта 2018 года.

Казахстанский МедиаАльянс совместно с Министерством энергетики РК приступает к формированию «энергетического пула» из числа высококвалифицированных журналистов Казахстана, специализирующихся в освещении многогранной энергетической тематики, передает Zakon.kz.

В МедиаАльянсе уточнили, что профессиональный уровень работников СМИ необходимо постоянно повышать. Для этого нужно системно, точечно работать с журналистами, расширять их творческий кругозор, погружать их в специфику той или иной темы. Именно поэтому и формируется пул.

Первый этап - прием заявок и конкурентный отбор кандидатов из числа казахстанских журналистов и блогеров.

"Всем, кто чувствует в себе призвание к важной и всегда актуальной энергетической проблематике, необходимо направить на официальный сайт КМА заявку на участие, подробное резюме и образцы творческих работ по данной тематике в любом жанре", - отмечается в сообщении.

На втором этапе журналисты, прошедшие первичный отбор, будут приглашаться к участию в пресс- и блог-турах, пресс-брифингах руководителей министерства. Также КМА совместно с Минэнерго будут организовывать обучающие семинары с привлечением авторитетных журналистов, руководителей республиканских СМИ, ведущих журналистов отрасли.

Срок подачи заявок, резюме и творческих работ – до 20 марта 2018 года.

Фото: daylynews.ru