У задержанного в Казахстане депутата Жогорку Кенеша выявили двойное гражданство

По некоторым данным, гражданство Казахстана он получил в 2010 году.

Задержанный в Казахстане депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу имел двойное гражданство – Казахстана и Кыргызстана. Об этом K-News сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По некоторым данным, гражданство Казахстана уроженец Кыргызской Республики получил в 2010 году, через некоторое время после событий 7 апреля.

«Теоретически, власти Казахстана имеют право судить Дамирбека Асылбек уулу как гражданина РК», — отметили источники.

Напомним, 16 февраля стало известно о задержании на территории Казахстана 35 лиц, причастных к аферам в околотаможенной сфере, в рамках совместной спецоперации Комитета национальной безопасности РК совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции. По данным Генпрокуратуры Казахстана, среди задержанных значатся должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также граждане Кыргызстана, в том числе депутат ЖК КР Дамирбек Асылбек уулу.

Справочно:

Асылбек уулу Дамирбек — действующий депутат VI созыва ЖК КР от фракции «Кыргызстан», состоит в комитете ЖК КР по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Асылбек уулу Д. с 1993 по 1998 годы учился в Республиканском училище олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова Бишкека. После окончания в 1998 году поступил на экономический факультет Джалал-Абадского коммерческого института. В период с 2009 по 2011 годы проходил обучение в Дипломатической академии КР по специальности «Экономика».

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году управляющим директором ОсОО «APMS». В период с 2004 по 2006 годы работал коммерческим директором ОсОО «Белен-Теке». С 2006 по 2008 годы являлся начальником отдела службы переработки специальной корреспонденции ОсОО «SkyMobile». В 2008 году был назначен советником генерального директора ОсОО «БиМоКом».

В период с 2009 по 2010 годы являлся депутатом ЖК КР от партии «Ак-Жол». В 2010 году был назначен советником генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» и далее с 2012 года – координатором по защите интересов компании и связям с госорганами. В 2015 году избран депутатом ЖК КР от партии «Кыргызстан».

Фото: knews.kg