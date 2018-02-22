Педагоги Павлодарской области будут перенимать опыт НИШ

Глава региона отметил, что вопросы состояния системы образования области и ее качественное улучшение всегда были приоритетом для акимата.

Учителя Павлодарской области будут перенимать опыт у педагогического состава «Назарбаев интеллектуальных школ». Соответствующий меморандум подписали глава региона Булат Бакауов и руководитель АОО «НИШ» Куляш Шамшидинова передает пресс-служба акима Павлодарской области.

Надо сказать, что некоторые школы Павлодарской области уже начали трансляцию опыта «Назарбаев интеллектуальных школ» — это павлодарская школа-лицей №8, специализированная школа «Жас Дарын», а также школы в Лебяжинском, Майском и Баянаульском районе.





— Этот опыт должен стать достоянием каждой школы, каждого учителя, — отметил Булат Бакауов. – На сегодня нашей главной задачей является внедрение передовых практик обучения НИШ в учебных процессах всех школ области. Обновленное содержание образования по примеру «Назарбаев интеллектуальных школ» позволит повысить конкурентоспособность наших учеников. Как отметил глава государства, нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи.

Глава региона отметил, что вопросы состояния системы образования области и ее качественное улучшение всегда были приоритетом для акимата. Именно поэтому за последние два года в систему образования были сделаны очень серьезные финансовые вливания.



Руководитель АОО «НИШ» Куляш Шамшидинова отметила, что сегодня очень высока доступность информации. Если раньше детям предоставляли обработанную информацию, то сейчас она не обработана. По ее словам, современный ребенок должен уметь из окружающего мира извлекать информацию, критически воспринимать ее, обосновывать свои выводы, находить пути конструктивного решения и предлагать их людям.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в сфере повышения профессионального уровня педагогов и добиваться роста инновационного образования в Павлодарской области.