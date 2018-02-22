Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает ускорить процедуры трудоустройства безработных

Об этом сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусматриваются следующие изменения. Первое - усовершенствовать инструменты содействия занятости населения. Упрощены процедуры, связанные с обращением за содействием в трудоустройстве. Лица, ищущие работу, могут обратиться не только в центр занятости через веб-портал «электронного правительства», как предусматривает действующий порядок, но и посредством Госкорпорации «Правительство для граждан». Для ускорения процедур по трудоустройству безработному устанавливается - срок в течение трех рабочих дней уведомить центр занятости населения о согласии или отказе от работы, посредством информационно-коммуникационных технологий или абонентских устройств сети сотовой связи», - сказала М.Абылкасымова.

По ее словам, предлагается также наделить центральные и местные исполнительные органы компетенцией по мониторингу и созданию рабочих мест. Дополняется компетенция Минтруда по утверждению правил ведения такого мониторинга и предоставления сведений о создании рабочих мест. Предусмотрено расширить предусмотренные законом возможности для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только в период летних каникул, но и в свободное от учебы время, как это разрешено Трудовым кодексом.

Как сообщила министр, в целях снятия дополнительной нагрузки с работодателя в части излишней отчетности и документирования предлагается исключить из обязанностей работодателя предоставление сведений о количестве прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и внутрипроизводственное обучение. Соответственно, исключается норма, предусматривающая ответственность работодателя за невыполнение указанной обязанности.