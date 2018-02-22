Общественный фонд "Ана үйі" в ВКО помогает обрести семью

Проблема брошенных детей, к сожалению, по сей день остается актуальной. Однако существует множество людей, готовых помочь им. Один из них Айдын Рахимбаев, по инициативе которого были открыты пилотные кризисные центры в городах Астана и Алматы для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и находящихся на поздних сроках беременности или с новорожденными детьми. Их название - «Дом мам». В Восточном Казахстане также существует такой центр.

Идея социального проекта «Дом мамы» вызвала широкий общественный резонанс, и к реализации проекта присоединились многие казахстанские бизнесмены. Уже в декабре 2013 года началась совместная работа известных предпринимателей Казахстана по открытию кризисных центров для молодых мам по всей стране. Тогда же инициатива обрела реальные формы, и был зарегистрирован Общественный фонд «Ана үйі».

В рамках проекта помощь оказывается молодым девушкам до 30 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с одним ребенком до 18 месяцев. «Дом мамы» предлагает женщинам жилье, питание и медицинское обслуживание. Здесь им помогают оформить пособие на ребенка, дают юридические и психологические консультации.

- В случае отказа от ребенка, мама никогда больше не узнает, где находится ее чадо, а ребенок будет официально иметь статус сироты. Поэтому мы говорим, что женщине нужно оказать моральную и физическую поддержку для принятия окончательного решения. По своему опыту хочу заметить, что у мамочек, которые все 9 месяцев говорили: «Я не хочу. Я не смогу», уже через месяц нахождения в нашем Доме мамы и получения помощи, развиваются настолько сильные материнские чувства, что они больше не готовы расставаться со своим ребенком, - говорит координатор проекта в Восточном Казахстане Наиля Онгарбаева.

Дом мам в Усть-Каменогорске рассчитан на 15 человек. В данное время там находится 7 девушек. Чтобы молодая мама легче социализировалась в обществе, проект предусматривает обязательное обучение подопечных определенным профессиональным навыкам.

Сегодня проект «Дом мамы» по всей стране предотвращает 70% потенциальных отказов матерей от своих новорожденных детей. Но самое важное – это то, что более 3 тысяч детей не попали в детские дома.

Кроме того, на основе общественного фонда «Ана үйі» в Восточном Казахстане в 2016 году начал работу Центр поддержки усыновления.

- У нас есть «Школа приемного родителя», где мы проводим бесплатную информационно - правовую помощь, консультации, осуществляем психолого-педагогическую подготовку и помогаем родителям подготовиться к этому важному шагу. Ведь нужно знать все возрастные особенности детей, понимать, что хочет сказать ребенок своим поведением. У всех детей, находящихся в детских домах, присутствует травма брошенности, - рассказывает координатор Центра поддержки усыновления Карина Марянян.

Затронув тему о психологической травме брошенности, Наиля Онгарбаева заметила:

- А вы знаете, что новорожденный ребенок, мама которого находится на перепутье, не плачет. Он чувствует, что мама должна принять важное решение.

Кроме прямой поддержки усыновителям, совместно с фондом «Жулдызай» осуществляется помощь в лечении ребят, находящихся в детских домах, чтобы они могли поскорее обрести семью.

Дополнительную информацию можно получить на сайте – www.dom-mamy.kz, также при центре работает бесплатный республиканский телефон по вопросам семейного устройства — 1422.