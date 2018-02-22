22 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

22 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. Местами пройдет снег, ожидается гололед, низовая метель. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области ожидается местами туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер до 20-25 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается местами туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы до 25 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15-22 м/с с низовой метелью.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Кызылординской области гололед.

В Костанайской области ожидается местами низовая метель, туман.

В Алматы днем частично облачно, + 3.

В Астане днем облачно, - 12.

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Фото: aif.ru