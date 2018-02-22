Назначен председатель Комитета по информационной безопасности МОАП РК

Постановлением Правительства РК Голобурда Дмитрий Васильевич освобожден от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК и приказом министра назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Дмитрий Голобурда родился 17 июля 1973 года. Закончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (1995), специальность - «Правоведение».

Трудовой стаж: Сотрудник научно-исследовательского института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (06.1995-10.1995); Работал в системе обеспечения правительственной связи (10.1995-02.2009); Первый заместитель директора Республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» (02.2009-12.2012); Первый заместитель директора Специальной информационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.2012-03.2014); Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (04.2014-10.2014); Заместитель Председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); И.о. Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (07.2016-11.2016); Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (с 11.2016).