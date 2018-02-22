Из-за чего могут эвакуировать авто с платной парковки в Астане

На странице "Парковочное пространство Астаны" в Facebook рассказали, каким образом фиксируется нарушение и начисляется штраф, передает Zakon.kz.

Отмечается, что более 70% обращений горожан в Call-центр платных парковок в Астане связано с вопросами порядка начисления штрафов.

В организации напомнили, что Автоматизированная система управления парковочным пространством работает по принципу предоплаты. Это значит, что водитель оплачивает парковку своего авто перед, а не после окончания парковки. Оплата после может быть сделана только через мобильное приложение и это скорее исключение, чем правило. Оплатить за вчера, позавчера или неделю назад невозможно.

Так, каждые 15 минут все 487 парковочных мест отслеживаются специальными приборами фотофиксации. Система распознает номер автомобиля, формирует пакет данных с указанием даты, времени и места события и передает его по беспроводным линиям связи в центр обработки данных. Туда же попадают данные об оплате и хранятся базы данных по льготным автомобилям.

Таким образом, абсолютно вся необходимая информация хранится в Центре обработки данных. Каждую ночь, после 00:00 Система автоматически производит сверку фактов с льготными базами и данными по оплате. Информация об автомобилях, которых нет в льготных базах и по которым отсутствуют данные по оплате автоматически через шифрованные каналы связи поступает в Процессинговый центр ДВД Астаны для принятия решения о выписке предписания. Полицейские уже сами проводят необходимые процедуры, проверки, формируют предписания и направляют уведомления автовладельцам.

Согласно статье 597 КОАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств", уклонение от уплаты за парковку влечет штраф в размере 3 МРП – 7215 тенге. Если же нарушение фиксируется повторно, то водителю выписывается штраф в размере 5 МРП. Кроме того, автомобиль, парковка которого не была оплачена владельцем своевременно, может быть эвакуирован.

Фото: astana.gov.kz.