В Таджикистане предлагают уволить министра образования за "ломанный русский язык"

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид отреагировал на шквал критики в свой адрес в интернете.

Поводом для критики в социальных сетях стал уровень владения русским языком таджикским министром. Видеосюжет с пресс-конференции, где Нуридддин Саид на ломанном русском языке отвечает журналисту, на днях был выложен в сети. Многие интернет-пользователи были настолько шокированы, что предложили составить и подписать петицию с требованием уволить главу Минобрнауки, передает centralasian.org.

Однако на защиту министра встали те, кто считает, что госчиновники должны хорошо знать таджикский язык и не обязаны виртуозно владеть чужим языком.

Сам Нуриддин Саид считает, что достаточно хорошо владеет русским языком.

«Я, конечно, не Толстой и не Солженицын, но я достаточно хорошо владею русским языком, - заявил глава Минобрнауки. - Я разговариваю на этом языке, веду дискуссии от имени правительства на различных собраниях и конференциях. Я подготовил двух докторов и 8 кандидатов наук... И после этого меня обвиняют в том, что я не владею русским языком? Да, у меня есть акцент, но это свойственно многим», говорит глава Минобрнауки Таджикистана.

По словам Нуриддина Саида, подавляющее большинство русскоязычного населения в Таджикистане не владеет таджикским языком. «Многие здесь живут десятки лет, но так и не выучили таджикский язык», - говорит он. По словам министра, многие работающие в Таджикистане русскоязычные журналисты местных и зарубежных СМИ также не знают государственного языка, из-за чего он вынужден ответить на некоторые вопросы и на русском языке.

А острую критику в свой адрес министр образования называет "кампанией по дискредитации". "Попытка дискредитации министра – это попытка дискредитации действующей власти», - заявил он.

В Таджикистане русский язык не имеет статуса государственного, но он остается средством межнационального общения.

Фото rferl.org