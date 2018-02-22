Сенаторы РК призвали изменить подходы к поддержке аграрной отрасли

21 февраля в Сенате состоялось заседание круглого стола на тему «О приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Заместитель Председателя Сената Сергей Громов в своем вступительном слове напомнил, что в Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» Президент Н. Назарбаев большое внимание уделил вопросам эффективности развития агропромышленного комплекса. Глава государства поставил задачи увеличения производительности труда и роста экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

В то же время, как сказал С. Громов, в сельском хозяйстве Казахстана производительность труда остается очень низкой, одной из основных причин чего является недостаточная техническая оснащенность. В выступлении было указано на значительное отставание от других стран по количеству сельскохозяйственных тракторов и комбайнов, при этом срок эксплуатации техники нередко превышает нормативный срок.

Вице-спикер Сената назвал низким уровень переработки сельскохозяйственной продукции, около 80% которой сейчас реализуется в виде сырья. Согласно данным Минсельхоза, все перерабатывающие заводы загружены лишь на 20-60%. Перерабатывается менее 30% производимого мяса, молока, плодов и овощей. С. Громов призвал особое внимание уделить обеспечению переработки сырья и выходу на мировые рынки с готовой продукцией высокого качества и экологичности, узнаваемого по бренду «Сделано в Казахстане».

Особый акцент докладчик сделал на необходимости обеспечить доступ товаропроизводителей на потенциальные рынки сбыта. «Необходимо усилить работу по противостоянию посредникам, которые присваивают 70-75 процентов розничной цены, тогда как в развитых странах посредники получают только 15-20 процентов. Для увеличения добавленной стоимости произведенной продукции необходимо пересмотреть всю цепочку - от производства до потребителя. Современные решения позволяют организовать взаимодействие всех звеньев логистики», - подчеркнул С. Громов.

В выступлении председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Жениса Нургалиева речь шла о необходимости срочного проведения детального анализа развития АПК страны и пересмотра правил выделения финансовых средств для его развития.

По словам Ж.Нургалиева, объем государственной поддержки отрасли в виде субсидирования, льготного кредитования и налогообложения, оказания услуг только в 2017 году составил в целом почти 260 млрд тенге. Вместе с тем, АПК обеспечивает всего лишь 4,7 % ВВП, тогда как в начале 90-х годов эта доля была более четверти ВВП.

Производительность труда в отрасли (порядка 1,5 млн тенге на одного работника), продуктивность животных, урожайность основных культур растениеводства остаются на крайне низком уровне, как и показатели использования современных агротехнологий. «Таким образом, - резюмировал сенатор, - имеются большие сомнения в эффективном использовании выделяемых государством огромных средств на решение проблем в сельском хозяйстве».

Ж.Нургалиев призвал навести порядок в правилах государственной поддержки АПК, что позволило бы бизнесу планировать производство на долгосрочный период. Также он высказался за скорейшее решение таких ставших уже хроническими проблем, как недостаточные темпы диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур, ухудшение качества земель и их продуктивности, низкий уровень технической и технологической оснащенности сельхозпроизводителей, нерациональное использование пастбищных угодий, высокая стоимость минеральных удобрений.

Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев выступил с презентацией «О приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы».

Также слово было предоставлено ректору Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Ахылбеку Куришбаеву, председателю комитета агропромышленного комплекса НПП «Атамекен» Ивану Сауэру, президенту Союза зернопереработчиков Казахстана Евгению Гану, главе Союза фермеров Казахстана Ауезхану Даринову, председателю Республиканской палаты овцеводства Тынышбаю Досымбекову. Cпикеры осветили вопросы вовлечения мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию, развития экспортного потенциала отечественной продукции, переработки сельхозпродукции, экспортной политики, эффективного использования финансовых и других мер государственной поддержки, повышения обеспеченности товаропроизводителей техникой и средствами химизации.

Высказанные в ходе круглого стола предложения были включены в рекомендации по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса страны.