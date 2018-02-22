Спортивный директор велокоманды «Астана» рассказал, кто должен выступить на «Джиро»

Первый этап многодневной гонки Мирового Тура «Абу-Даби Тур» в Объединенных Арабских Эмиратах открыл третью гоночную неделю так называемого ближневосточного турне, передает СИА «SPORTINFORM».

В рамках этапа, гонщики проехали 189 км от Образовательного комплекса Мадинат Зайед до Школы Аднок. Ввиду того, что дистанция этапа не включала в себя никаких сложных рельефов, массовый спринт на финише был неизбежен.

Победителем первого этапа стал действующий чемпион Европы Александр Кристофф, в финишном створе опередивший итальянца Андреа Гвардини и австралийца Калеба Юэна. Молодой итальянский спринтер Риккардо Минали стал лучшим из состава команды «Астана», финишировав на 22-й позиции.

Для «Астаны» многодневка «Абу-Даби Тур» является возможностью впервые в сезоне собрать вместе ядро команды, которая начинает свою подготовку к «Джиро д’Италия».

— Действительно, большая часть гонщиков из этого состава выступит на «Джиро», и это прекрасная возможность посмотреть на ребят на одной гонке в одной команде. Что ж, посмотрим, насколько хорошо мы сможем выступить на этой гонке, учитывая, что на 4-м этапе нас ждет «разделка». Но, я думаю, что главная цель — это попробовать выиграть заключительный горный этап. Также, впереди еще два равнинных этапа, и наш Риккардо Минали будет пытаться проявить себя. Сегодня, он упал за 50 км до финиша, но все обошлось, — рассказал спортивный директор Александр Шефер.

Напомним, в составе «Астаны», помимо Минали, на «многодневке» выступают Пельо Бильбао, Дарио Катальдо, Йеспер Хансен, Мигель Анхель Лопес, Давиде Виллелла и Андрей Зейц.

Сегодня пройдет второй этап гонки: 154 км по равнинной трассе от Яс Мол до Яс Бич.

Фото: sport.inform.kz