Информация об НПО доступна в Базе данных - Ермекбаев

На портале Базы данных НПО открыт свободный доступ к информации о деятельности и проектах НПО. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на заседании коллегии МДРГО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В течение года уделялось большое внимание работе с Базой данных НПО. Наше министерство также взяло курс на цифровизацию. На основе Базы данных формируется национальное информационное поле для НПО. Запущен интернет-портал Базы данных. В результате, сведения в неё поступают онлайн», - сообщил министр.

Сведения о своей деятельности за прошлый год подали около 3 тыс. неправительственных организаций.

«На портале открыт свободный доступ к информации о деятельности и проектах НПО. Кроме этого, Приказом министра упрощена форма подачи сведений в Базу данных НПО. Таким образом идет целенаправленная работа, чтобы сделать наше взаимодействие максимально удобным и прозрачным для НПО», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Напомним, База данных НПО является информационной базой данных, которая формируется в целях обеспечения прозрачности деятельности неправительственных организаций и информирования общественности о них, а также для использования в рамках размещения государственного социального заказа, предоставления грантов.