Детское питание планируют производить в Павлодарской области

Проект общей стоимостью почти в 30 миллиардов тенге на встрече с акимом Павлодарской области презентовали представители АО «Холдинговая группа «Алмэкс».

Завод, который планируют открыть в Павлодаре, может стать первым предприятием по выпуску продуктов детского питания в Казахстане, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Проект общей стоимостью почти в 30 миллиардов тенге на встрече с акимом Павлодарской области презентовали представители АО «Холдинговая группа «Алмэкс».





- Основное условие - собственное производство сырья для будущего завода, потому что в данном случае молоко должно быть экстра-класса, - отметила советник председателя правления акционерного общества Айгуль Ахмеджанова. – Сырье мы намерены производить на своей молочно-товарной ферме. Корма для нужд МТФ мы тоже планируем производить самостоятельно.

Молочно-товарную ферму на три тысячи голов инициаторы проекта хотят разместить в сельской зоне Аксу. В Павлодарском районе планируется разбить оросительные массивы для выращивания кормов и овощей. Для мойки, калибровки, упаковки и хранения овощей в поселке Калкаман инвесторы готовы построить овощехранилище.

- Что касается самого завода по выпуску детского питания, то его планируется открыть в Павлодаре, - отметила советник председателя правления акционерного общества «Холдинговая группа «Алмэкс». – Здесь есть, во-первых, необходимая инфраструктура, во-вторых, кадры. Под завод нам нужно 5 гектар.





Глава региона предложил предпринимателям рассмотреть участок бывшего мясоперерабатывающего завода в районе поселка Жанаул. Кроме того, Булат Бакауов отметил, что в будущем инвесторы могут столкнуться с проблемой кадрового обеспечения. Поэтому он предложил им взять в доверительное управление один из аграрных колледжей Павлодарской области.

По итогам встречи аким области поручил создать рабочую группу, которая будет оказывать полное содействие инвесторам.

Адиль Аскеров