В Узбекистане для туристов разработали специальные симкарты

Сервис по продаже так называемых туристических симкарт будет доступен в аэропортах, на автовокзалах и в других общественных местах.

Специальные симкарты для приезжающих в Узбекистан туристов появятся в обращении, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным Госкомтуризма, сервис по продаже так называемых туристических симкарт будет доступен в аэропортах, на автовокзалах и в других общественных местах. Благодаря этому мобильная связь для путешественников станет удобной альтернативой дорогостоящему роумингу.

Для того чтобы приобрести такую "симку", достаточно при себе иметь паспорт. Дополнительно предоставляется услуга аренды телефонов или мобильного роутера.

"Первой компанией, разработавшей специальные тарифы, стала Uzmobile. Тариф рассчитан на 30 дней использования и включает в себя выгодный и удобный пакет, в который входят минуты общения и трафика для доступа в Интернет. В комплекте к симкарте прилагается небольшой брелок, который можно повесить на ключи, чтобы в любой момент узнать свой номер мобильной связи", – сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Напомним, что в Узбекистане предоставили ряд льгот компаниям, создающим в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к интернету (Wi-Fi-зоны). Теперь у операторов, провайдеров и других хозсубъектов, занимающихся этой деятельностью, налогооблагаемая база, в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение Интернет-трафика для развертывания Wi-Fi-зон.

Кроме того, им предоставлено право на установку рекламного баннера или растяжки площадью не более 18 квадратных метров в созданной зоне на безвозмездной основе и без получения разрешения соответствующих органов государственной власти на местах.

Отметим, что Узбекистан сегодня предпринимает беспрецедентные усилия по привлечению въездного туризма. С 10 февраля 2018 года был введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи государств — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощен еще для 39 государств.

Фото CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand