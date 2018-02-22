Эксперты подсчитали, за сколько лет окупится квартира в Казахстане

Наиболее долгим оказался путь к окупаемости жилья в Таразе, Павлодаре и Петропавловске.

Арендодатели в Шымкенте и Караганде находятся в лучшем положении, чем владельцы доходных квартир в Алматы. Срок окупаемости жилья во многих регионах РК куда выше, чем в южной и северной столицах. К такому выводу пришли аналитики, сопоставив стоимость объектов и расценки на аренду, сообщает krisha.kz.

По данным аналитиков, период, за который окупится недвижимость, составляет в среднем 11 лет. Наименьший срок, 9 лет, характерен для таких городов, как Актау, Актобе, Караганда и Шымкент.

К примеру, в Актобе при стоимости квадратного метра 155 тысяч тенге однокомнатная квартира обойдётся в 6.2 млн тенге. Среднестатистический тариф за наём квартиры по подсчётам «Крыши» составляет около 1 400 тенге за единицу площади, значит, за год квартирант выплатит примерно 672 тысячи тенге. При сложившемся уровне цен срок окупаемости объекта без учёта различных издержек равен 9 годам.

Аналогичная ситуация с доходностью наблюдается в Шымкенте. Год аренды однокомнатной квартиры стоимостью порядка 7.7 млн тенге обойдётся приблизительно в 816 тысяч тенге.

В эту же категорию попали Караганда и Актау (подробные данные о стоимости аренды одного квадратного метра и индексе приведены в таблице).

На втором месте по рентабельности среди казахстанских городов оказались Семей и Уральск. Теоретически вложение денег в квартиру будет оправдано через 11 лет.

Такое же положение в Астане. Около 11 лет потребуется, чтобы окупилась однокомнатная квартира в столице. Приобрести её можно в среднем за 13 млн, а на сдаче в аренду получится заработать около 1.2 млн тенге за год.

В Алматы арендодателям потребуется ещё больше времени — 12 лет. Стоимость стандартного объекта недвижимости здесь 13.7 млн тенге, а доход от аренды за 12 месяцев составит около 1.1 млн тенге.

Кстати, похожее соотношение цен свойственно и ряду областных центров, например Кокшетау.

Наиболее долгим оказался путь к окупаемости жилья в Таразе, Павлодаре и Петропавловске. Он составляет 13-14 лет. При этом стоимость жилья и аренды в этих областных центрах является одной из самых низких в РК.

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