В Казахстане создадут центр подготовки и переподготовки лекторов по вопросам религий

Разработать Дорожную карту развития информационно-пропагандистской работы и создать Центр подготовки и переподготовки лекторов предложил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе расширенного заседания коллегии МДРГО РК, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, члены информационных групп тесно контактируют с людьми. Работают в самых разных аудиториях и действуют адресно. А работа ведется по старинке. Для всех аудиторий одна лекция, формальные встречи, недостаток последующих контактов и невнимание к специфике региона, где ведется работа.

Нурлан Ермекбаев подчеркивает, что члены информационных групп, лектора должны иметь в своем активе весь набор информационных и коммуникативных технологий, а также получать психологическую подготовку.

- Для этого мы должны разработать Дорожную карту развития информационно-пропагандистской работы. Одним из основных пунктов этой карты станет создание Центра подготовки и переподготовки лекторов. Он будет не только готовить лекторский состав, но и мониторить их работу, проводить аттестацию, формировать рейтинги. В соответствии с рейтингами лектора будут получать и оплату. Центр должен разрабатывать алгоритм профилактической работы с учетом местной специфики, - поделился планами Нурлан Ермекбаев.

Напомним, в настоящее время в Казахстане работает 1 республиканская и 249 региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религий. С их участием проведено более 35 тысяч различных мероприятий с охватом 2 млн 500 тысяч человек. Для членов групп разработано более 50 методических материалов, проведено обучение 3 тысячи лекторов.

Торгын Нурсеитова