Председатель Национального Банка РК: Тенге укрепился на 4% с начала года

Глава финрегулятора в начале онлайн-конференции кратко проинформировал о текущей ситуации на финансовом рынке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Он отметил, что в январе продолжилось снижение годовой инфляции в Казахстане до 6,8%, что уже соответствует новому коридору, установленному на 2018 год (5-7%). По итогам января количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,6% и фиксируется на уровне, соответствующем значению фактической инфляции.

«Золотовалютные резервы Национального Банка, по предварительным данным, за январь увеличились на 3,2% до 31,7 млрд. долл. США. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 58,3 млрд. долл. США. Общие международные резервы страны составили 90,1 млрд. долл. США или около 57% от ВВП», - сказал Д. Акишев.

Также он рассказал, что с 16 января базовая ставка снижена до 9,75% и подчеркнул, что впервые с момента введения уровень базовой ставки достиг однозначной величины.

Далее он рассказал о ситуации на денежном рынке. «На денежном рынке сохраняется избыточная тенговая ликвидность. Нетто-сальдо операций по изъятию ликвидности на конец января составило 3,2 трлн. тенге. Основными инструментами регулирования ликвидности остаются краткосрочные ноты Национального Банка. На конец января объем нот в обращении составил 4 трлн. тенге», - сказал глава финрегулятора.

Д. Акишев отметил, что в 2018 году продолжается снижение доходности по всем инструментам Национального Банка. Если в конце прошлого года максимальная ставка по нотам составляла – 9,43%, в феврале она составляет 9,02%.

«На валютном рынке Национальный Банк продолжает следовать режиму свободного плавающего обменного курса. В текущем году наблюдается укрепление тенге – с начала года на 4% до 318,99 тенге за доллар. Это происходит на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. В феврале также увеличился спрос на тенге из-за периода налоговых выплат», - прокомментировал Д. Акишев.

Также он отметил, что кредитование банками экономики восстанавливается. «В январе текущего года объем выдачи новых кредитов составил 830 млрд. тенге, что на 44% больше показателя января 2017 года. Ставка по кредитам в январе составила 14,7%, по кредитам бизнеса – 13,4%. В январе текущего года объем привлеченных вкладов увеличился на 20,8% по сравнению с январем 2017 года. Общий объем вкладов в тенге вырос на 2,1% до 9,4 трлн. тенге при снижении вкладов в иностранной валюте на 7% до 7,8 трлн. тенге. В результате долларизация депозитов составила 45,4%, в т.ч. физлиц – 51%, юрлиц – 40%» - сказал Д. Акишев.

Председатель НацБанка рассказал, что совокупные активы банковского сектора на 1 февраля составили 23,8 трлн. тенге. Доля неработающих займов составляет 9,8% от ссудного портфеля банков. Собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 февраля составил 2,9 трлн. тенге, уменьшившись за январь на 5%.

«Совокупный объем активов страховых и перестраховочных организаций за январь увеличился на 0,8% до 934 млрд. тенге. Страховые резервы выросли на 3,9% до 478,4 млрд. тенге. Накопления вкладчиков в накопительной пенсионной системе по состоянию на 1 февраля составили 7,8 трлн. тенге, рост с начала года на 0,4%», - сказал Д. Акишев.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: arnapress.kz