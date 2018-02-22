Стойлов осудил картинку Бората от "Спортинга" и ответил на вопрос о возможном уходе

Он назвал португальцев опасной командой, "которая может убить за любую ошибку".

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с португальским "Спортингом" в Лиссабоне, передает корреспондент Vesti.kz.

- Как Вы относитесь к перепаду температур?

- Мы перед игрой были в Дубае. Там даже теплее. Нам понравилось готовиться на натуральном поле. Спасибо встречающей стороне.

- Какие ожидания от матча? Есть ли потери кроме Логвиненко?

- Юрий из-за красной карточки пропустит игру. Есть проблемы у Мужикова, и мы не будем рисковать. Других больших потерь нет. Постараемся сыграть в Лиссабоне на максимальном уровне, как мы обычно играем в Европе. Мы готовимся к новому сезону. Мы постараемся показать футбол, который соответствует 1/16 финала Лиги Европы.

"Спортинг" имеет возможность для ротации. И если кто-то думает, что "Спортинг" не постарается выиграть, тот ошибается. Они опасны и за любую ошибку могут убить. Да, они решили задачу выхода, но мы постараемся взять любое количество очков завтра.

- Этот матч может стать для Вас последним в качестве главного тренера "Астаны"?

- Все бывает. Я не хочу думать об этом. После возвращения в Астану будем больше говорить об этом. Сейчас я тренер "Астаны" и думаю только об этом. Нельзя говорить о других вещах и держать их в голове. Мы постараемся показать футбол европейского качества, чтобы люди остались довольны его просмотром. Остальное неважно.

- После победы в Астане "Спортинг" в социальных сетях отметил победу изображением Бората. Как вы думаете, насколько это этично с их стороны? Или это нормально?

- Честно, не видел реакцию. Я не думаю, что кто-то кого-то хотел обидеть. Они находятся в центре, в Европе. Они уважают любую команду. И команда из Казахстана, которая прошла в 1/16 финала Лиги Европы, достойна уважения.

Возможно, такого больше не будет. И здесь, в Португалии, уважают результаты, которых достигла "Астана". Если ты не уважаешь своего соперника, то не уважаешь его. Серьезное СМИ не обратит на это внимание. Если это так, то они должны извиниться перед "Астаной" и Казахстаном. Так нельзя относиться в футболе.

Напомним, в первом матче "Астаны" и "Спортинга", который прошел в столице Казахстана, португальский клуб выиграл со счетом 3:1. Наставник "Спортинга" Жорже Жезуш ранее рассказал о "рукопожатии" со Стойловым и прокомментировал слезы защитника Коэнтрау после его замены.