Общество воспринимает только негативные прогнозы курса тенге - Акишев

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в очередной раз прокомментировал колебания курса тенге и заявления экспертов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает Zakon.kz.

Глава Нацбанка напомнил, что с августа 2015 года в Казахстане действует режим свободного плавающего курса тенге.

"Это означает что курс тенге может сейчас ежедневно колебаться в ту или иную сторону Он будет меняться в зависимости от тех или иных факторов. Это новая реальность, когда курс меняется ежедневно. В этих условиях мы видим, что общество, которое за многие годы привыкло к фиксированному уровню тенге, очень остро реагирует на любую информацию об обменном курсе. Поэтому эта тема интересна обществу. Поэтому экспертов и лиц, которые претендуют на это звание, стало очень много", - объяснил Акишев.

По его словам, после девальвации 2015 года в обществе значительно повысилось восприятие общества только к негативным публикациям и высказываниям на эту тему.

"Мы видим, что спросом пользуются те мнения и прогнозы, которые предсказывают только ухудшение ситуации, даже несмотря на то, что время показало некомпетентность большинства таких экспертов. Вы помните, что у нас в разные периоды времени были эксперты, которые привязываются к различным временным событиям. По завершению которых будут происходить какие-то значительные изменения, в том числе по курсу. Ни один из этих прогнозов не сбылся. при том, что это происходит без участия Нацбанка. Мы не прилагаем никаких усилий, для того, чтобы сдерживать курс от колебаний", - сообщил глава финрегулятора.

По его словам, целью экспертов, которые прогнозируют только негативные события, несмотря на факты и аргументы, является дестабилизация общества в целом, нежели критика действий политики Нацбанка.

"Мы видим, что потребуется больше времени, чтобы общество привыкло к новому режиму денежно-кредитной политики. Сейчас денежный рынок полностью восстановлен, участники привыкли к правилам игры, они прозрачны и понятны. Инструменты денежно-кредитной политики и трансмиссионный механизм постепенно восстанавливаются. Курс тенге адекватно реагирует на изменения фундаментальных факторов. Это ситуация на мировых товарных рынках, торговых партнеров Казахстана. На долгом и среднесрочном горизонте все заявленные закономерности подтвердились", - сказал он.

Данияр Акишев напомнил, что осенью 2017 года под влиянием различного рода заявлений экспертов курс тенге начал меняться, в то время как Нацбанк предупредил, что никаких факторов к повышению курса нет.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: 2017god.org.