Депутат: Статус учителя в РК требует повышения

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Шакир Хахазов в своем запросе на имя премьер-министра затронул проблемы повышения престижа профессии учителя, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поводом для депутатского запроса послужили настораживающие тенденции в сфере образования, вызванные переходом на новую модель школьного образования. Главным ее упущением является то, что она не формирует предметное знание у учащихся. А это значит, что декларируемая МОНом идея о функциональной грамотности весьма сомнительна. Сами родители отзываются об обновленной программе образования одной фразой: «нам страшно за будущее наших детей!», - сказал мажилисмен.

По его словам, напряжение среди учителей вызывает также новая система оценки знаний, которая не понятна и неэффективна.

«Родители, дети, да и сами учителя ничего не могут понять в новой балльной системе. В течение четверти вся текущая работа школьника не оценивается, он готовится к суммативному оцениванию за раздел и за четверть. Но он не знает, в каком направлении двигаться, какие у него слабые стороны, потому что новая система оценивания фактически не предусматривает обратной связи между учителем и учеником. И это катастрофически сказывается на качестве обучения уже сейчас. Поэтому необходимость оптимизировать обратную связь просто очевидна», - считает Ш. Хахазов.

По его словам, без ежеурочной фиксации результатов работ каждого ученика учитель просто не может эффективно строить свою работу, корректировать педагогический процесс на основе индивидуального подхода к ребенку.

«Сегодня казахстанский учитель практически никак не защищен - морально, материально, психологически, юридически. Любой учащийся может оклеветать учителя, обвинив его в унижении, избиении и даже в сексуальных домогательствах. Каждый ученик может снять на видеокамеру своего смартфона доведенного до отчаяния и психологического срыва учителя, однако, как правило, на камеру не записываются те моменты, когда сами ученики довели педагога до такого состояния. Может, уже настала пора оснастить школьные коридоры и классы видеокамерами, чтобы учитель мог защитить себя в подобных ситуациях?» - отметил он.

Кроме того, как добавил парламентарий, с учетом постоянно вводимых МОНом новшеств нагрузка на учителей растет в геометрической прогрессии.

«И никакие надбавки к заработной плате не компенсируют колоссальных усилий педагога. Как известно, по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева, прозвучавшем в его Послании, казахстанским учителям сделали надбавку к заработной плате. Однако даже повышенная зарплата учителей несоизмерима с возросшей профессиональной нагрузкой и помимо всего этого бесконечной сдачей аттестаций, говорить, что оплата труда учителей стала достойной, пока что рано. Уровень заработной платы работников образования сегодня находится в числе самых низких в стране. Помимо вышесказанного вся работа учителей сопровождается бумажной волокитой и бесконечными аттестациями», - подчеркнул депутат.

На его взгляд, все это приводит к тому, что у их педагогов пропадает мотивация для качественного обучения детей.

«Сегодня в Казахстане не хватает порядка 200 тысяч педагогов. И если, не принимая комплексных мер по повышению статуса учителя и наведению порядка в сфере образования, кадровый голод будет только усиливаться.

Поскольку озвученные проблемы не новы и поднимаются педагогическим сообществом из года в год, считаем, что МОН должен в самые сжатые сроки разработать и реализовать те мероприятия, которые позволят повысить статус казахстанского учителя», - указал Ш. Хахазов.

«Также необходимо сократить количество учебных часов, поэтапно повышать заработную плату, пересмотреть так называемые обновленные программы образования, исправить содержание скандальных учебников, создать все условия для юридической и психологической защищенности учителей», - заключил мажилисмен.

Ксения Давыдова