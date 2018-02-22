В Казахстане во главу угла ставятся права верующих и общественная безопасность - эксперт

Законопроект о религиозной деятельности является сегодня самым обсуждаемым в Казахстане, дискуссии идут и в СМИ, и в соцсетях. Своим видением решения проблем в вопросах религии делится с Zakon.kz кандидат юридических наук, руководитель Контртеррористического комитета Аманжол Уразбаев.

Государственные деятели и представители научно-экспертного сообщества отмечают, что предлагаемые поправки в сфере религии обусловлены временем и сложившейся религиозной ситуацией как в стране, так и в мире.

Необходимо отметить, что действующий Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не подвергался качественным изменениям с учетом того, что в религиозной сфере уровень влияния религии на общество значительно изменился, возникли негативные тенденции, был проведен комплекс конструктивных мер по выявлению причин, последствий и угроз, которые необходимо решать государственным органам сообща с гражданским обществом и религиозными организациями.

Вместе с тем, отечественные эксперты подчеркивают, что предлагаемые поправки в законодательные акты по вопросам религиозной деятельности должны послужить основой для укрепления светских принципов государства, формирования общегосударственной системы по противодействию распространению идеологии религиозного экстремизма.

В проект закона включены 53 поправки в 12 законодательных актов. Практически все поправки в закон были инициированы эеспертным сообществом и религиозными деятелями.

Законопроект предлагает введение юридических определений таких понятий как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».

Стоит отметить, на законодательном уровне данные понятия вводятся впервые. По мнению экспертов, это позволит дать четкую правовую оценку деструктивной деятельности в сфере религии и, соответственно противодействовать ей. В международном праве подобная практика уже имеется. В законодательстве ряда стран, таких как Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан эти понятия упоминаются лишь в общем контексте без расшифровки их содержания. Определения даны в Законе Республики Азербайджан «О борьбе с религиозным экстремизмом».

Помимо этого, стоит рассмотреть опыт регулирования религиозной сферы в странах дальнего зарубежья. В частности, оскорбление чувств верующих является уголовным преступлением в 59 странах мира и применяется на практике в 36 из них, за совершение которого назначается наказание вплоть до смертной казни.

К примеру, в Пакистане за оскорбительные замечания в адрес Пророка Мухаммеда суд может приговорить к смертной казни. В октябре 2017 года в журнале «Коммерсант» была опубликована статья под названием «Как наказывают за оскорбление верующих», где были описаны около 10 фактов, по которым вынесены смертные приговоры. Так, в городе Бахавалпур некий Таймур Раза в общественном месте, т.е. на автобусной остановке, просматривал на своем смартфоне «богохульственный и человеконенавистнический материал». Оказавшийся рядом офицер из подразделения борьбы с терроризмом арестовал Разу и конфисковал смартфон. В телефоне обнаружились записи в Facebook, в которых высказывались «оскорбительные замечания в адрес Пророка Мухаммеда, его жен и наложниц».

Следует отметить, что Казахстан в отношении регулирования религиозной сферы проявляет гибкость и толерантность. При этом во главу угла ставится принцип соблюдения прав верующих и обеспечения общественной безопасности в стране.

Так, в апреле 2017 года в городе Кызылорде привлечен к уголовной ответственности 25-летний молодой человек, который, являясь приверженцем деструктивного религиозного течения, через страницу в социальной сети совершал умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, сословной и религиозной розни. В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств были изъяты распространяемые аудио записи, проведен ряд экспертиз. Судом молодой человек признан виновным и осужден к 2 годам 10 месяцам условно. То есть применены меры, не связанные с лишением свободы.

Разумеется, любые крайности неприемлемы для нашего общества. Как чрезмерная терпимость, так и крайнее ужесточение закона. Главные принципы, которые вносятся нормами рассматриваемого законопроекта, должны быть направлены, прежде всего, на защиту интересов наших граждан, обеспечение стабильного развития, безопасности страны и строго соответствовать основному закону Республики Казахстан - Конституции.

Торгын Нурсеитова