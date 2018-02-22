Все лучшее – детям: премьера музыкальной сказки пройдет в Астане

Это увлекательнейший рассказ о приключениях Айдара и Айжан, вышедших на поиски волшебной птицы Самрук.

Сказка - один из самых любимых жанров многих композиторов. Она дарит встречу с прекрасным волшебным и притягательным миром, который вызывает у детей и взрослых восторг, волнение и радость. Коллектив театра «Астана Опера» впервые на сцене Камерного зала представит спектакль для детей «Самұрық келген таң». Это увлекательнейший рассказ о приключениях Айдара и Айжан, вышедших на поиски волшебной птицы Самрук. Что случится с героями, кто поможет им преодолеть препятствия и как им отыскать чудесную страну «Мәңгілік ел» - об этом юные зрители узнают на премьере спектакля 25 февраля.

Автор музыки и либретто – композитор, член Союза писателей Казахстана Тлеугазы Бейсембек. Он является лауреатом I премии VII Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Драматические произведения для детей».

В театре идут заключительные репетиции, артисты на сцене, костюмы готовы, декорации и реквизит еще пахнут деревом и краской. Около двух месяцев непрерывно кипела работа в цехах театра, каждый старался сделать все в лучшем виде, ведь оценивать будет самый дорогой зритель – дети.

Художник по костюмам Арасель Досмуратова подготовила около 2 десятков эскизов. Ткани подобрала теплых ярких тонов. По структуре все материалы разные: от меха и бархата до лёгкой, прозрачной газовой ткани.

"Это моя первая работа над костюмами животных для музыкальной сказки. Хотелось показать их более реалистичными, отойти от формата детского спектакля, но характеры старалась отразить так, как их видел режиссер-постановщик. Например, Лису изобразила королевой, Волка – злым воином, Медведя – ленивым добряком, Кролик казался мне скромным, а Барс – благородным и величественным. Все костюмы сшиты так, чтобы артистам было удобно в них петь и двигаться, но чтобы и персонажи легко узнавались, и маски не закрывали лица артистов", - рассказала Арасель Досмуратова.

Маски делали мастера бутафорского цеха вместе с модистками пошивочного цеха «Астана Опера». Как и в любом спектакле, здесь есть интересный реквизит: кошма, казан, веточки для огня, снежок и многое другое.

В этой музыкальной сказке показано два времени года - начинается действие зимой, а заканчивается весной.

"Главные герои – маленькие дети Айдар и Айжан – из рассказов бабушки услышали о Байтереке и чудесной стране «Мәңгілік ел». В этой сказке отважные герои и их верные друзья решаются отправиться в путь и увидеть все своими глазами. В спектакле нет привязанности к определенной эпохе. Участники этой сказки – воспитанники детской студии «Астана Опера». Мне очень приятно работать с маленькими артистами – у них нет зажатости, нет исполнительских штампов. Они верят в то, что делают, и у них это очень хорошо получается. Не зря великий режиссер К.С. Станиславский призывал артистов учиться у детей. Вокалисты оперной труппы тоже работают с большим энтузиазмом, им предстоит перевоплотиться в волшебных персонажей: Ару Көктем, Самұрық кұс и других. Сказка рассчитана на детей от 3 до 12 лет", - подчеркнул режиссер-постановщик Ерен Тойкенов.

Руководитель проекта Маржан Жакенова добавила, что эта музыкальная сказка пробуждает самые лучшие чувства, учит добру, дружбе и взаимопомощи.

"Театр «Астана Опера» всегда пропагандирует творчество современных казахстанских композиторов. Но здесь случай особый: музыку для детей не так часто пишут. Одна из целей «Астана Опера» - эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, и этот спектакль - яркий тому пример. В репертуаре Камерного зала есть ряд интересных концертных программ для юных зрителей, они знакомят ребят с оперными голосами, музыкальными инструментами и жанрами… У музыкального спектакля особый формат: в нем, кроме музыки, есть драматическая игра, костюмы, декорации. Героев – Лису, Зайчика, Медведя и других – подружил благородный снежный Барс. Яркие декорации дополнят 3D-проекции. Постановочная группа проделала большую работу. Теперь эта сказка войдет в репертуар Камерного зала и откроет список наших детских спектаклей", - отметила руководитель Камерного зала музыковед, «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.

Режиссер-постановщик – Ерен Тойкенов, дирижер – Руслан Баймурзин, художник по костюмам – Арасель Досмуратова, художник по проекциям – Азамат Куттыгужин, художник по свету – Сергей Кулак, хореограф-постановщик – Чингис Оспанбаев.

Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова, ответственные концертмейстеры – Раушан Бескембирова, Меруерт Жекенова; руководитель проекта – Маржан Жакенова.

Роль Айдара готовят Кажымурат Еркин / Мухаммад Колдас / Алихан Арманулы; Айжан – Лия Дулати / Лия Абаева; Бабушка – Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова / Гульжанат Сапакова; Волк – Казбек Досмухамбетов / Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов; Лиса – Дарига Мусаева / Улпан Аубакирова; Медведь – Шынгыс Расылхан / Азат Малик; Барс – Рамзат Балакишиев / Алмат Избамбетов; Птица Самрук – Мадина Исламова; Весна – Елена Ганжа / Назым Сагинтай.

Премьера сказки «Самұрық келген таң» - значимое событие в культурной жизни Казахстана. Пожелаем этому спектаклю долгой счастливой жизни на сцене театра.