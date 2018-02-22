Экологическое страхование - один из самых прибыльных видов обязательного страхования: сумма премий превышает страховые выплаты в 106 раз

Поступления по страховым премиям в сегменте обязательного страхования за 2017 год составили 96,8 млрд тг, на 6,8% больше чем за 2016 год. Удельный вес премий в сфере обязательного страхования от общего объема страховых премий за год вырос с 25,4% до 26,1%.

Объем выплат по обязательному страхованию за год вырос на 5,4%, до 30,7 млрд тг. Доля выплат по обязательному страхованию от всех страховых выплат выросла с 30% до 34,6%.

Одним из наиболее прибыльных видов обязательного страхования является страхование гражданско-правовой ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, проще говоря - обязательное экологическое страхование. Впрочем, его доля от поступивших премий по обязательному страхованию второй год подряд составляет всего 1,4%, от выплат по обязательному страхованию еще меньше - всего 0,04%, годом ранее - 0,4%.

Закон об обязательном экологическом страховании был принят в конце 2015 года. Целью обязательного экологического страхования является возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.

Несмотря на столь низкий удельный вес экологического страхования в портфеле обязательного страхования, оно является наиболее рентабельным после обязательного страхования владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, где сумма собранных премий за 2017 год в 139,5 раз превысила страховые выплаты за этот же период. По экологическому страхованию объем собранных премий превышает выплаты в 106 раз - 1,4 млрд тг, против 13 млн тг (годом ранее было всего в 11,8 раз).

В целом по обязательному страхованию объем премий превысил выплаты лишь в 3,2 раза, годом ранее - в 3,1 раза. В общем по рынку страхования объем поступлений по страховым премиям в 4,2 раза больше страховых выплат, годом ранее - в 3,7 раза.

Самая большая сумма выплат у страховой компании Kompetenz - 5,1 млн тг, сумма поступлений по страховым премиям при этом - в 11,5 раза больше - 59 млн тг.

У Казкоммерц-Полис сумма страховых выплат составила 4 млн тг, объем премий превышает выплаты в 19,9 раза - 80,5 млн тг.

Объем выплат у Номад Иншуранс в 2017 году составил 3,4 млн тг, объем собранных премий в 43,6 раз превышает - 146,9 млн тг.

Объем страховых премий по обязательному экологическому страхованию у Халык-Казахинстрах в 205,6 раза больше объема страховых выплат - 90,1 млн тг против 438 тыс. тг.

Самая большая сумма поступления страховых премий у СК Виктория - 337,9 млн тг.