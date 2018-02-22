Полицейские оцепили Дом министерств в Астане из-за китайской сумки

Сотрудники полиции оцепили Дом министерств из-за подозрительной клетчатой китайской сумки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники полиции, когда несли службу по периметру, обнаружили бесхозную сумку на тротуаре перекрестка Мангилик Ел и Достык, неподалеку от проезжей части. Проявляя бдительность, они позвонили в центр оперативного управления в 9:40. Для проверки сумки на место происшествия были незамедлительно отправлены специалисты, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Как выяснилось, в сумке находились личные вещи и документы.

«Сейчас проводятся поисковые мероприятия по установлению владельца. Предположительно, ее кто-то забыл», - добавила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Колышбекова.

Напомним, 19 февраля полицейские оцепили перекресток улиц Кунаева и Мангилик Ел из-за найденной на парковке женской бесхозной сумочки. Как выяснилось впоследствии, сумка была наполнена лишь мусором.

Фото: BNews.kz