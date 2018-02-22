Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Жанузак проведет бой за новый титул IBF

Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Жанузак проведет титульный бой 27-го февраля, в Макао (Китай), против филиппинского боксера Джона Марка Алимана, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Сегодня утром Мадияр Жанузак получил официальное разрешение от Казахстанской федерации профессионального бокса на участие в предстоящем поединке.

В Макао Жанузак и Алиман проведут 10-раундовый бой в рамках наилегчайшего веса (50,8 килограмм). Эта финальная встреча двух боксеров турнира «2017 IBF Silk Road Championship Tournament» состоится под эгидой Международной Федерации Бокса (IBF). Победитель поединка станет обладателем нового боксерского титула IBF B&R Region.

Соперник казахстанского боксера, Джон Марк Алиман, дебютировал на профессиональном ринге в 2015-м году. За это время филиппинец провел 5 победных поединков, три из которых он завершил досрочно.

Мадияр Жанузак начал свою карьеру в профессионалах 7-го июля прошлого года в России. В настояшее время на счету казахстанца три победы в трех поединках, причем один из них он завершил нокаутом.

Напомним, что пояс IBF B&R Region был учрежден Международной Федерацией бокса ( IBF ) в 2017 году, по инициативе азиатских промоутеров, а побороться за него могут представители 70 стран Азии, Европы и Африки. Чемпионы IBF по этой версии получат шансы продвинуться в мировом боксерском рейтинге.

Фото: sport.inform.kz