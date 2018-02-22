На 4,5 года посадили водителя BMW, который пьяным сбил насмерть девушку в Алматы

Летом прошлого года в Алматы на ул.Шаляпина насмерть сбили девушку. Водитель BMW пытался скрыться, но совершил ДТП, и его задержали. В его отношении состоялся приговор суда, который недавно в апелляционной инстанции оставили без изменения, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, 29-летний водитель BMW 528, в состоянии алкогольного опьянения средней степени, двигался по ул.Шаляпина в западном направлении, в мкр.Мамыр-2, допустил наезд на пешехода Б., находившуюся на разделительной полосе. После совершения наезда водитель скрылся с места происшествия, и на пересечении с ул.Б.Момышулы врезался в Toyota Previa, стоявшую на "красный".

В суде подсудимый вину признал. Он рассказал, что накануне вечером с другом пил пиво, сначала дома, потом в кафе. Затем рано утром 17 июля он сел за руль. На ул.Шаляпина двигался со скоростью около 80-100 км/ч.

"В какой-то момент он заметил пешехода на разделительной полосе, которая сделала шаг по направлению его движения, и он, не справившись с управлением, допустил на нее наезд. После чего он растерялся и двигаясь дальше, допустил наезд на автомашину на следующем перекрестке", - сказано в приговоре суда.

Родные погибшей девушки в суде не простили водителя и просили наказать его по всей строгости. Также ими был предъявлен иск на возмещение материального ущерба в размере 3 040 461 тенге и морального вреда - 25 000 000 тенге.

Приговором суда обвиняемый был призана виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.345 ч.3, 347 УК РК, и приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права управления транспортным средством на 5 лет.

Гражданский иск потерпевших о взыскании морального вреда был удовлетворен частично. С осужденного в пользу потерпевших взыскано 7 000 000 тенге в качестве возмещения морального вреда.