Глава НБ РК высказался о комиссиях при снятии денег с банкоматов

Финрегулятор не может диктовать банкам снизить или убрать эту комиссию.

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции высказался о комиссиях банков за снятие наличных денег с банкоматов, передает корреспондент Zakon.kz.

Главе финрегулятора задали вопрос - когда выровняются, а в идеале вообще будут отменены, комиссии за снятие денег с банкомата чужого банка.

"У нас в Казахстане действительно при снятии денег с банкомата другого (не вашего) банка взимается комиссия. Это законодательно разрешено и связано с дополнительными расходами банка по обслуживанию чужой карточки", - сказал он.

По его словам, НБ РК не может диктовать банкам снизить или убрать эту комиссию, однако можно попытаться разъяснить им, что это будет способствовать развитию безналичных платежей.

"Надеемся, что банки придут к какому-то снижению своих комиссий. Вообще в мире снятие наличных денег потихоньку уменьшается и идет перенос всех операций в область безналичных платежей. Думаю, что эта проблема будет сходить на нет. Мы ратуем за увеличение возможностей казахстанцев оплачивать услуги посредством платежной карточки", - сказал Акишев.

Екатерина Ионова

Фото: ubr.ua