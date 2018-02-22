Исповедь 300-килограммовой девушки: В моем ожирении виновата мать

Карина лишена всех радостей жизни, доступных ее сверстницам. В 22 года она весит уже целых 300 килограммов. В своем ожирении девушка обвиняет в первую очередь свою собственную мать.

Молодая американка Карина не может вести полноценную жизнь, не выходит на улицу, а по дому передвигается исключительно в инвалидном кресле. При этом у девушки нет никакого тяжелого заболевания. Просто она сама слишком тяжелая. В свои 22 года Карина весит 300 килограммов.

Как призналась сама девушка в разговоре с корреспондентом британского портала Daily mail, ее проблемы начались еще в детстве. Маленькой Карине врачи поставили диагноз «астма». Ей приходилось часто лежать в больницах, пить дорогие лекарства и использовать кислородный баллон. Родители всячески оберегали дочь, тряслись над ней как над хрустальной вазой и уделяли ей все свое свободное время. Когда Карине исполнилось 6, приступы астмы прекратились. Родительского внимания стало меньше, ведь девушка не была единственным ребенком в семье. Отцу и матери нужно было много работать, чтобы содержать троих детей.

Излечившись от болезни, Карина стала испытывать острые приступы одиночества. «Я хотела совсем немногого. Просто чтобы они меня обняли, погладили по голове. Но родители были слишком заняты. Еда заменила мне мамины объятия», — вспоминает Карина. В 10 лет девушка весила 45 килограммов при норме в 30. Мать должна была забить тревогу уже тогда, но была так занята на двух работах, что не придала особого значения нездоровому пристрастию дочери к еде.

«При даже малейшем чувстве одиночества или расстройства моя рука на автомате тянулась к печенью, кексам или чипсам. Еда всегда со мной, всегда рядом, всегда готовая утешить — в отличие от мамы», — говорит девушка.

Сейчас Карина изо всех сил пытается похудеть, чтобы получить шанс на нормальную жизнь. Она изменила свои пищевые привычки, сократила порции и вместо калорийного фастфуда ест полезные овощи. Также девушка мечтает об операции, которая сокращает объем желудка, но денег на нее пока, к сожалению, нет.