Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 319,59 (-0,29), CNYKZT_TOD - 50,3880/50,4480

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,59 тенге за доллар (-0,29 тенге), объем торгов - 99 050 тыс. USD (-11 400 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 50,3880 тенге за юань, предложение - 50,4480 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.