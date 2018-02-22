Глава Нацбанка призвал казахстанцев копить на образование детей

Нужно стимулировать поведенческую модель у населения копить на образование своих детей. Это правильно и нужно - глава Нацбанка.

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев на пресс-конференции высказался о Государственной образовательной накопительной системе, сообщает Zakon.kz.

"Государственная образовательная накопительная система дает возможность нашим гражданам копить на образование своих детей. Государство предоставляет, самое главное, стимул для участия в этой системе. Оно начисляет дополнительную премию, к той процентной ставке, которые начисляют непосредственно сами банки", - сообщил он.

По его словам, программа находится на начальном этапе и имеет не очень большой охват.

"Мы видим, что сейчас зарегистрировано 18 000 вкладчиков. Размер накоплении составляет 13 млрд. тенге, на самом деле это не очень большая сумма. По всей видимости, нужно будет уделять больше времени государству на рекламу и продвижение этой программы среди населения", - сказал Акишев.

В Нацбанке считают, что эта инициатива правильная.

"Нужно стимулировать поведенческую модель у населения копить на образование своих детей. Это правильно и нужно. Я, конечно, призываю всех граждан еще раз посмотреть на эти возможности. Она выстроена именно таким образом, что вы можете накопить деньги на образование своих детей, чтобы при достижении совершеннолетия, при поступлении в институт, вы можете эти деньги использовать для оплаты их обучения", - заключил он.

Фото: пресс-служба Акорды.

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