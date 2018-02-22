Акишев ответил на вопросы казахстанцев
В течение трех часов в онлайн режиме казахстанцы смогли получить ответы на вопросы о деятельности Национального Банка.
Сегодня состоялась онлайн-конференция председателя Национального Банка Казахстана Данияра Акишева, сообщает Zakon.kz.
В течение трех часов в онлайн режиме казахстанцы смогли получить ответы на вопросы о деятельности Национального Банка, проводимой денежно-кредитной политике, защите прав в сфере финансовых услуг и по многим другим вопросам.
Фото: Караван
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