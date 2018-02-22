Каким будет 2018 год для Казахстана

Председатель Национального Банка оценивает этот год, как очень спокойный.

В 2018 году значительных изменений по обменному курсу не ожидается. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы казахстанцев во время онлайн-конференции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

«В настоящее время ситуация благоприятна как на внутренних, так и на внешних рынках. В целом я оцениваю 2018 год, как очень спокойный и не несущий рисков для экономики Казахстана. Соответственно, по обменному курсу не ожидаю значительных изменений», - сказал Д.Акишев.

Д. Акишев напомнил, что в Казахстане действует режим свободно плавающего обменного курса.

«Это означает возможные колебания курса в ту или иную сторону в зависимости от многих факторов. Это новая реальность, в которой курс может меняться каждый день. В этих условиях общество, которое привыкло к фиксированному курсу, еще очень остро воспринимает любую информацию об обменном курсе. Эта тема интересна обществу и поэтому экспертов и лиц, претендующих на такой статус, стало очень много».

Он отметил, что, к сожалению, после корректировки курса 2015 года значительно повысилось восприятие общества именно к негативным высказываниям и публикациям. Поэтому спросом пользуются именно те мнения, которые предсказывают только ухудшение ситуации, даже несмотря на то, что время показало некомпетентность большинства таких экспертов.

«На наш взгляд целью экспертов, которые прогнозируют только негативное развитие событий, невзирая на факты, аргументы и складывающуюся действительность, является дестабилизация общества в целом, нежели критика действий только политики НацБанка», - сказал он.

По мнению главного финрегулятора обществу потребуется больше времени, чтобы привыкнуть к новому режиму денежно-кредитной политики.

«Сейчас денежный рынок полностью восстановлен, участники привыкли к правилам игры, которые прозрачны и понятны. Инструменты денежно-кредитной политики и трансмиссионный механизм постепенно восстанавливаются. Курс тенге адекватно реагирует на динамику фундаментальных факторов – это ситуация на товарных рынках, курсы валют стран – основных торговых партнеров. В долгосрочном и среднесрочном горизонте все заявленные закономерности подтвердились. Попытки отдельных экспертов сыграть на дестабилизации ситуации на краткосрочном промежутке времени не увенчались успехом», - сказал он.

Фото: sputniknews.kz

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