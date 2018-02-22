ЕС приветствовал решение стран ЦА встретиться в Астане

Центральная Азия становится все более интересным рынком с растущим потенциалом для инвестиций и торговли.

Европейский Союз поддержал саммит глав центрально-азиатских стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Лидеры центрально-азиатских стран будут встречаться в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы, которые есть в этом регионе. Мы приветствуем такого рода решение, мы хотели бы, чтобы они без каких-либо партнеров сами обсудили приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии для того, чтобы преодолеть вызовы», - сообщил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан в ходе международной конференции на тему «25-летие отношений Европейский Союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему».

Посол отметил, что Центральная Азия становится все более интересным рынком с растущим потенциалом для инвестиций и торговли. Регион является важным стратегическим месторасположением, связующим Азию и Европу. Основной интерес ЕС - это безопасность и стабильность ЦА.

«Мы готовы сотрудничать с теми, кто искренне заинтересован в процветании Центральной Азии (...) ЕС может помочь трансформации и модернизации экономик стран Центральной Азии (...) Мы хотели бы быть настоящими партнёрами по части модернизации», - добавил Петер Буриан.

Он также отметил, что ЕС готовит Стратегию объединённости, которая будет представлена осенью.

Фото: Казинформ