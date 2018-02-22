В Алматы пройдет фестиваль восточных единоборств

25 февраля в Алматы, в спорткомплексе «Баганашыл», пройдет фестиваль восточных боевых единоборств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Главной целью фестиваля является повышение спортивного мастерства спортсменов, развивающих восточные единоборства, а также улучшение качества массового спорта в мегаполисе.

Так, в этот день пройдет чемпионат города по смешанным единоборствам, «Fullcontact karate», «Shotokan karate», «Taekwondo» и «Combat aikido».

Победители и призеры турнира определяются отдельно в каждой возрастной и весовой категории и награждаются медалями, дипломами, ценными подарками, а также кубками, за первое место. Кроме того, в каждом виде спорта будут специальные призы по следующим номинациям: «за лучшую технику», «за волю к победе» и «за самый короткий бой».