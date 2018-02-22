Португальцы недоумевают, почему в Казахстане не оценили их «юмор» про Бората

Газета O Jogo недоумевает, почему выставленная «Спортингом» после победы над «Астаной» в официальном клубном твиттере гифка с изображением Бората так задела «Астану», что даже удостоилась отдельного упоминания на предматчевой пресс-конференции ее главного тренера, сообщает Sports.kz.

«В Лиссабоне Станимир Стоилов вспомнил этот момент и сказал об уважении: „Спортинг“ использовал образ Бората, это было этично с их стороны? Или это нормально в Европе?»,- отметил он в начале пресс-конференции»,- пишет португальское СМИ.

А вот как местные журналисты объясняют уместность такого поступка сотрудников лиссабонского клуба: «Борат Сагдиев был персонажем, созданным британцем Сашей Бароном Коэном, и представлял собой журналиста из Казахстана, путешествовавшего по США, считается, что эта фигура навредила казахскому народу и его культуре, что не приветствуется в этой стране».