Экспертный совет при Омбудсмене обсудил вопросы обеспечения прав недокументированных лиц в Казахстане

В Астане состоялось очередное заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Казахстане.

В работе заседания приняли участие члены Совета, а также представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Министерства юстиции РК и Комитета миграционной службы МВД РК.

В ходе встречи международными экспертами УВКБ ООН презентован ряд предложений по совершенствованию механизма защиты прав недокументированных лиц и сокращению безгражданства.

Анализ проблем указывает на наличие ряда препятствий у недокументированных лиц при реализации ими основных прав, в том числе по доступу к медицинскому обслуживанию, социальному обеспечению и т.д.

Были обсуждены вопросы определения гражданской принадлежности, регистрации рождения и документирования детей лиц, не имеющих гражданство.

Члены совета озвучили также ряд предложений по устранению недостатков и противоречий в действующем законодательстве, регулирующем вопросы приобретения и утраты гражданства и права лиц без гражданства.

Предлагается в частности предусмотреть законодательные нормы, обеспечивающие защиту каждого ребенка, рожденного на территории РК от безгражданства, а также право на обязательную регистрацию рождения и получения свидетельства о рождении, независимо от юридического статуса родителей.

В рамках повестки дня состоялось также обсуждение проекта закона «О религиозной деятельности и религиозных объединений», который внесен в Мажилис Парламента РК.

По итогам заседания членами Экспертного совета выработаны практические рекомендации, которые будут направлены в адрес заинтересованных государственных органов.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан