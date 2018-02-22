Девушка напала на полицейских, защищая пьяного сожителя

Жительнице Акмолинской области грозит штраф в размере 2 000 МРП за попытку помешать законным действиям полицейских, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Инцидент произошел 19 февраля в Аккольском районе. По информации полиции, в отдел внутренних дел поступило сообщение о скандале, происходящем в одном из местных домов. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв по адресу, стражи порядка установили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. Для дальнейшего разбирательства их было решено доставить в отдел полиции. При этом сожительница одного из нарушителей пыталась помешать законным действиям сотрудников полиции и оказала им физическое сопротивление.

По факту неповиновения требованиям полицейских начато досудебное расследование по ст. 380 ч.1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере 2 000 МРП, а это порядка 4,8 млн тенге либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Акмолинские стражи порядка напоминают гражданам что неисполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел при осуществлении ими служебных обязанностей, влечёт за собой ответственность, предусмотренную ст. 379, ст. 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Так, к примеру, согласно приговору Аршалынского районного суда, жителю п. Берсуат, обвиняемому в совершении уголовного правонарушения по ст. 380 УК РК, назначено наказание в виде штрафа в размере 567 250 тенге. Почти полмиллиона сельчанин выплатил за то, что оказал неповиновение участковому инспектору полиции.