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Технологии блокчейн будут применять в финансовой сфере в РК в 2019 году

22 февраля 2018, 12:19

Минифин будет одним из первых внедрять эти технологии.

В 2019 году в казахстанской финансовой сфере будут применять технологии блокчейн. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев на расширенной коллегии Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельный вопрос связан с внедрением новых методов администрирования НДС и применением технологии блокчейн. Бахыт Турлыханович (Султанов) во время встречи с Главой государства об этом уже сказал, что мы первые шаги будем делать уже в августе 2018 года. Далее если прототипы нормально пройдут, то мы надеемся, что примем необходимые меры для того, чтобы уже в 2019 году мы вышли на практическое применение и внедрение технологии блокчейн», - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, Минифин будет одним из первых внедрять эти технологии.

«Министерство финансов, наверное, будет одним из первых государственных органов, кто собирается это делать. Задача амбициозная с учетом тех проблем, которые есть сегодня по информатизации, автоматизации процессов. Поэтому предлагается, что сначала мы подтянем и решим проблемы, которые у нас накопились и к августу подойдем уже с хорошим багажом и хорошими результатами по налоговому и таможенному администрированию», - добавил Ерболат Досаев.

Фото: inform.kz


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