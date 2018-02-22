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Выпустят ли в Казахстане монету в 200 тенге

22 февраля 2018, 12:20

На сегодняшний день банкнотный и монетный ряд оптимален.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал о возможном выпуске монеты номиналом в 200 тенге, сообщает Zakon.kz.

По его словам, банкнотный и монетный ряд оптимален.

"Поэтому сейчас нет необходимости вносить изменения ни в ряд банкнот, ни в ряд монет. Мы не планируем выпускать монету номиналом 200 тенге", - сказал он в ходе пресс-конференции.

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Фото: Depositphotos / elenstudio.


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