Наличие проблемных кредитов в банках объяснил Данияр Акишев

В ходе онлайн-конференции председатель Нацбанка Данияр Акишев поделился мнением о наличии проблемных кредитов в банках второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается проблемных кредитов. На самом деле цифры и доля любых проблемных кредитов и портфелей не отражают состояние банка. Когда доля проблемных кредитов становится высокой, это означает, что кредитный портфель не имеет дохода, соответственно, банк не может обслуживать свои обязательства. Это важно. Тот показатель, который сейчас есть - на уровне 9,8 процента - для нас является комфортным. Но мы говорим о том, что если очень многие займы не структурированы, для заемщиков пересмотрены условия. Главный вопрос - насколько этот заемщик способен дальше платить»,- отметил Данияр Акишев.

Фото: Хабар 24

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