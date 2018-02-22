Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Наличие проблемных кредитов в банках объяснил Данияр Акишев

22 февраля 2018, 12:28

Цифры и доля любых проблемных кредитов и портфелей не отражают состояние банка.

В ходе онлайн-конференции председатель Нацбанка Данияр Акишев поделился мнением о наличии проблемных кредитов в банках второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается проблемных кредитов. На самом деле цифры и доля любых проблемных кредитов и портфелей не отражают состояние банка. Когда доля проблемных кредитов становится высокой, это означает, что кредитный портфель не имеет дохода, соответственно, банк не может обслуживать свои обязательства. Это важно. Тот показатель, который сейчас есть - на уровне 9,8 процента - для нас является комфортным. Но мы говорим о том, что если очень многие займы не структурированы, для заемщиков пересмотрены условия. Главный вопрос - насколько этот заемщик способен дальше платить»,- отметил Данияр Акишев.

Фото: Хабар 24

Все новости по теме читайте здесь.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...