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Жителя ЮКО задержали за незаконное ношение оружия

22 февраля 2018, 12:30

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Полицейские ЮКО задержали мужчину за незаконное ношение оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

"15 февраля 2018 года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка ЮКО остановили возле п. Маятас автомашину марки «Ваз-21213». При обыске полицейские изъяли у 35-летнего водителя охотничье ружье 16 калибра и 47 единиц патронов 16 калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза", - рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Южно-Казахстанские полицейские напоминают, что незаконное использование оружия преследуется в соответствии с Законом Республики Казахстан.

фото: Guns.ru


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