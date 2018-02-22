Жителя ЮКО задержали за незаконное ношение оружия
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Полицейские ЮКО задержали мужчину за незаконное ношение оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"15 февраля 2018 года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка ЮКО остановили возле п. Маятас автомашину марки «Ваз-21213». При обыске полицейские изъяли у 35-летнего водителя охотничье ружье 16 калибра и 47 единиц патронов 16 калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза", - рассказали в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Южно-Казахстанские полицейские напоминают, что незаконное использование оружия преследуется в соответствии с Законом Республики Казахстан.
фото: Guns.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.