Медсестра ударила женщину в Актобе

В Актобе в детской поликлинике №2 медсестра выругалась и ударила снимавшую её на видео женщину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

В Интернете люди разделились на две группы, одни пишут, что медик не должен вести себя так ни при каких обстоятельствах, другие комментируют, что медсестра добрая, тактичная, а автор поступила неправильно, выложив видео в соцсети, ведь у медсестры есть дети.

"Каждый, кто посмотрел видео, сделал свои выводы. Но оно совершенно не информативное. Пациентка с ребенком давно числятся в нашей поликлинике, она часто обращалась к медсестре. Ольга К. всегда оказывала им помощь, принимала их часто без очереди. В этот день женщина вломилась в кабинет с мужем, ребенком и свекровью. На видео нет начала этой ссоры, она до последнего терпела оскорбления пациентки. В один момент, видимо, терпение кончилось. Медсестра грамотная, ответственная, такого никогда не случалось. Но мы в любом случае осознаем вину и извинились перед женщиной и ее семьей", - сказала зав­отделением Марина Есетова.

"Мы собрали комиссию. Присутствовали юрист, завотделением, врачи и медсестра. Я объяснил ей, что пациент всегда прав. Хотели ее уволить, но по Трудовому кодексу нет оснований для увольнения. Если бы у нее были до этого замечания или выговоры, тогда другое дело. За 14 лет ее работы здесь у нее никогда не было никаких даже мелких замечаний. Это большой проступок, за него медсестра и завотделением уже понесли наказание в виде строгого выговора", - рассказал главврач ГП №2 Каирбек Тухтаров.

Фото: diapazon.kz