Об онлайн-страховании рассказал глава Нацбанка
Страхователи получат возможность заключать договоры в электронной форме через интернет-ресурсы.
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал о вводе онлайн-страхования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По его словам, законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.
"Закон который существует сейчас не позволяет страховым компаниям предоставлять весь перечень и спектр своих услуг через интернет каналы, потому что есть достаточно жесткие нормы в части идентификации лиц и так далее. Проанализировав всю ситуацию в последние два года мы работали в этом направлении, обсуждали со страховым сектором, результатом стал законопроект, который находится на рассмотрении в Мажилисе, который как раз предполагает введение онлайн-страхования", - проинформировал глава Нацбанка.
По его словам, страхователи получат возможность заключать договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний, то есть без посещения офиса или участия агента, а также обращаться онлайн за получением страховых выплат.
"Будет обеспечена обратная связь с клиентом в режиме 24/7. За счет снижения операционных расходов страховых компаний, исключения услуг страховых агентов, снизится стоимость страховых продуктов для населения и бизнеса", - сказал Д. Акишев.
Он также привел пример других стран.
"В Великобритании 70% жителей получают страховку через интернет. У нас пока стремится к нулю. поэтому у нас есть потенциал для развития. Мы надеемся что эту ситуацию исправим и доступность услуг для населения и минимизация тарифов произойдет достаточно быстро", - заключил он.
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Фото: kursiv.kz.
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