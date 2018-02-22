Казахстан опустился в медальном зачете Олимпиады, пропустив вперед Новую Зеландию
22 февраля 2018, 12:39
В копилке Казахстана одна олимпийская медаль.
Сборная Казахстана опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018, пропустив вперед сборную Новой Зеландии.
На сегодняшний день 26 место рейтинга казахстанцы делят со сборными Латвии и Лихтенштейна, в копилке которых по одной бронзовой награде.
В копилке новозеландских спортсменов две бронзы. Их завоевали фристайлист Алекс Феррейра и сноубордистка Зои Садовски-Синнотт.
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