Более 1800 нарушений ПДД выявлено в Астане за три дня ОПМ

За эти дни в пьяном вождении уличили 15 водителей.

С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения в Астане с 19 по 21 февраля текущего года прошло оперативно - профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В рамках ОПМ Местной полицейской службой ДВД Астаны проводился ряд рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, совместно с представителями транспортных организаций, были усилены меры по выявлению нарушений, допускаемых водителями общественного транспорта.

В период ОПМ увеличили плотность патрульных нарядов на автодорогах.

"За три дня ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими выявлено свыше 1800 нарушений ПДД, в числе которых создание аварийной обстановки – 22, неиспользование ремней безопасности – 137, проезд на запрещающий сигнал светофора – 98, водворены на штрафстоянку - 40, управление в нетрезвом состоянии - 15, нарушение правил маневрирования - 61, разговоры по сотовым телефонам при управлении транспортным средством – 132. За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 305 пешеходов", - сообщили в полиции.