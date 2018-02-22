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На предприятии "Казахмыс" скончался рабочий

22 февраля 2018, 12:45

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Компания «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 21 февраля на территории Жезказганских обогатительных фабрик № 1,2,3, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

При выполнении наряд-задания на доставку материалов из центрального склада, работник 1994 года рождения, был травмирован при закатывании барабана с кабелем в гараж подстанции. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был доставлен в медицинский центр Жезказгана, где после проведенной операции скончался от полученных травм.

Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия.

Руководство и трудовой коллектив ТОО «Корпорация Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: Казахмыс


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