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Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy"

22 февраля 2018, 12:45

О мотивах убийства до сих пор не сообщается.

Неожиданный поворот в жуткой истории, которая накануне потрясла Кишинев – когда муж зарезал жену в комнате, где находился двухнедельный младенец, а затем выбросился с 7 этажа, сообщает Sputnik Молдова.

Убитая, 31-летняя женщина, оказалась успешной фотомоделью Анастасией Чекати, которая выступала под псевдонимом Anastasia Cia. Ее муж работал стоматологом.

Анастасии удалось пробить себе дорогу в модельном бизнесе. Позировать в качестве модели она начала с 16 лет, затем продолжила работу в Бухаресте. Ее фото появлялись на обложках местных изданий журналов для мужчин Playboy, Maxim и GQ.

Анастасия пробовала себя как певица и актриса, на личном канале в Youtube она размещала музыкальные клипы с ее записями.

О мотивах убийства до сих пор не сообщается.


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