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Акишев высказался о финансовой грамотности школьников

22 февраля 2018, 12:46

Нацбанку необходимо усилить координацию с МОН РК.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции высказался о финансовой грамотности казахстанских школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, повышение финансовой грамотности - это большой и сложный вопрос, на который Нацбанк не может ответить в одиночку.

"Это вопрос образования детей. Мы уже проводили достаточно большую работу, я могу привести цифры, сколько мы сделали видеороликов, сколько выпустили методических рекомендаций по финансовой грамотности для взрослых казахстанцев. Но эта работа (по финграмотности детей) находится на начальном этапе. Нам предстоит начать работать с детьми даже дошкольного возраста. Для этого нужно усилить координацию с МОН РК", - рассказал он.

Акишев отметил, что при Нацбанке организован экспертный совет по финансовой грамотности.

"Надеюсь, что на этой площадке мы сможем выработать решения. Финансовая грамотность даже могла бы быть включена в школьную программу", - добавил он.

Фото: vostokmedia.com

Екатерина Ионова


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