Чакветадзе о допинге Крушельницкого:Пора очнуться и перестать уминать запрещенные пилюльки

В попытках оправдать российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого нашли мельдоний, следует перестать конкурировать со сказочником Хансом Кристианом Андерсеном, отметила теннисистка из РФ Анна Чакветадзе.

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробах которого на Олимпиаде в Пхенчхане обнаружили запрещенное вещество мельдоний (милдронат), мог осознанно принимать допинг. Такое мнение в Instagram выразила спортивный комментатор, бывшая профессиональная теннисистка из РФ Анна Чакветадзе, пишет gordonua.com.

"Рассматриваются, как обычно, несколько вариантов: заказали, подсыпали, ревновали жену. Но почему никто даже не заикнулся о том, что, мол, так и так, чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?! Почему всегда виноваты все вокруг и зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи? Может, ему во сне через трубку вкачали?" – написала она.

По словам теннисистки, следует перестать конкурировать со сказочником Хансом Кристианом Андерсеном.

"Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещенные пилюльки. Ну, а если не тянешь, значит, пора сворачиваться, а не подставлять тех, кто будет, изворачиваясь, как уж на сковородке, очищать твою запятнанную репутацию", – заявила Чакветадзе.